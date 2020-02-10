с чего всё началось

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense. Отмечается, что в случае войны между США и РФ боевые действия будут происходить в Восточной Европе, где протекает много рек.

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

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