Армия и оружие
Газета.RuВ США назвали российский Су-57 небоеспособным
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
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Два спутника связи серии «Экспресс» запустят в 2020 году
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Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар
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Умер султан Омана Кабус бен Саид
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Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение самолета Международных авиалиний Украины.
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Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира
Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.
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Представлен первый ноутбук с семью экранами
Компания Expanscape объявила о создании первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Они имеют различные диагонали и разрешение.
Недвижимость
Арендаторы заморозили бюджеты
Оценивая цифры по всей России, в "Авито Недвижимость" отметили другую динамику.
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Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Политика
Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.
Политика
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
Футбол
Хави может стать новым главным тренером «Барселоны»
Политика
Иран отправит сведения с бортового самописца сбитого Boeing во Францию
Глава отдела по расследованию авиакатастроф подчеркнул, что решение об отправке во Францию было сделано до официального заявления Тегерана 11 января о том, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Общество
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Тридцать шесть рейсов задержаны и пять отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике Поклонники остались в восторге от физической формы телеведущей.
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Производственный бюджет научно-фантастической киноленты режиссера Кристофера Нолана «Довод» обошелся в более 200 миллионов долларов.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Баскетбол
«Зенит» одолел «Химки» в Евролиге
«Зенит» взял верх над «Химками» в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:81.
Армия и оружие
В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем
На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.