с чего всё началось

Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Политика Чавушоглу обвинил Францию в поставках вооружения в Ливию По словам министра, французская сторона пытается "саботировать любую инициативу, частью которой она не является", а поставкой оружия она "способствует продолжению хаоса" в Ливии. он отметил, что ряд стран пытаются помещать призыву президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина о прекращении огня на ливийской территории.

Теннис Джокович переиграл Медведева, Россия не вышла в финал ATP-cup Сербский теннисист Новак Джокович обыграл российского спортсмена Даниила Медведева во второй игре матча между сборными России и Сербии на командном турнире ATP-cup, который проходит в Сиднее.

Политика Авиакомпания отрицает отклонение сбитого Boeing от маршрута Boeing-737-800, сбитый недалеко от Тегерана, не отклонялся от маршрута, заявил вице-президент авиакомпании «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по летной работе Игорь Сосновский 11 января на брифинге, сообщает Укринформ.

Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.

Политика В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.

Политика Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Футбол «Зенит» заинтересовался форвардом из Серии А В сферу интересов российского чемпиона попал нападающий Симоне Дзадза, выступающий в Серии А за «Торино».

Политика Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.