Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США назвали российский Су-57 небоеспособным

Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
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Издание The National Interest
 заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
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