с чего всё началось

Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Политика Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму.

Политика Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Футбол Алдонин войдёт в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо» Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин войдёт в тренерский штаб Сергея Игнашевича в «Торпедо».

Космос Почему комета Борисова удивила астрономов 11.01.20 В конце декабря межзвездная комета Борисова приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние.

Происшествия В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.

Общество На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн По словам экспертов, опрошенных «МБХ медиа», даже если не включать многочисленные административные платежи, например, навигационные, новогодние перелеты Бастрыкина обошлись бюджету в $125 тысяч, то есть примерно 8 миллионов рублей.

Происшествия Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.

Происшествия Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.