Армия и оружие
Газета.RuВ США назвали российский Су-57 небоеспособным
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
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с чего всё началось
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.Газета.Ru04:07
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