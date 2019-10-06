Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ США назвали самые опасные российские бомбардировщики

Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest. Американское издание перечислило четыре наиболее «смертоносных», на свой взгляд, самолета. На первом месте оказался Ту-95 «Медведь».
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