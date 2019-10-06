Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest. Американское издание перечислило четыре наиболее «смертоносных», на свой взгляд, самолета. На первом месте оказался Ту-95 «Медведь».

Футбол Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами.

Политика Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера» При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.

Футбол Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом» Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Кино Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.

Происшествия В Чите в аварии один человек погиб и шесть пострадали В Чите шесть человек пострадали и один погиб в столкновении двух иномарок, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Наука Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Кино Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы» Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Здоровье Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.

Происшествия Подросток убил пять человек на австрийском курорте В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.

Политика Ушаков оценил возможность «нормандской» встречи в ближайшее время В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.

Футбол Семак назвал причину пропущенного гола в матче с «Уралом» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал причину пропущенного гола в матче с «Уралом».

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Шоу-бизнес Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.

Происшествия Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.

Религия Митрополит Екатеринбурга призвал построить храм в центре города Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал принять участие в опросе о месте строительства храма Святой великомученицы Екатерины и проголосовать за площадку в центре — на территории бывшего приборостроительного завода.

Экономика Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса Запрет на хостелы в жилых домах, ужесточение правил перевозки детей в автобусах, увеличение НДС на пальмовое масло и одновременное снижение этого налога на ягоды и фрукты — эти и многие другие изменения вступили в силу с 1 октября.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.