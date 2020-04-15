Коронавирус
REGNUMВ США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах. «COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи», — указывается в статье.
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с чего всё началось
Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат считает, что обоняние является ключевым показателем для идентификации COVID-19.Российская газета01:15
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Происшествия
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Телеканал 360° 09:01
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
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Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
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Российская газета вчера в 12:03
Общество
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Коммерсантъ 13:00
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REGNUM вчера в 06:33
Авто
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РИА Новости вчера в 14:45
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Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
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РБК 14:27
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
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