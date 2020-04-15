Коронавирус
REGNUMВ США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах. «COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи», — указывается в статье.
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Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат считает, что обоняние является ключевым показателем для идентификации COVID-19.Российская газета01:15
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
Общество
Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса
Подписан третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 09:52
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах.
Газета.Ru 05:20
Политика
Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону.
Kaluga-poisk.ru 13 апреля в 09:24
Экономика
Ритейлеры увеличили объем утилизации продуктов после снижения ажиотажного спроса
Ритейлерам пришлось увеличить объем утилизации продуктов, которые закупались в марте для покрытия ажиотажного спроса, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Коммерсантъ 04:45
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Здоровье
Андрей Бочаров настоятельно просит волгоградцев оставаться дома
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз попросил жителей региона оставаться дома.
Волгоград Онлайн 06:59
Здоровье
23-летняя пензячка боится заразиться коронавирусом в КИМе
ПензаИнформ 04:28
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Космос
Сотрудники NASA управляют марсоходом Curiosity из дома
Сотрудники NASA управляют марсианским ровером Curiosity из своих домов из‑за пандемии коронавируса, сообщает издание Tech Times.
Афиша Daily 09:12
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.
РБК 09:55
Общество
Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
Cyber.sports.ru 13 апреля в 16:56
Общество
Режим самоизоляции в Омске могут продлить до 30 апреля
Режим самоизоляции в Омске могут продлить до 30 апреля Губернатор Омской области Александр Бурков заявил во время видеоконференции, что режим самоизоляции в регионе может быть продлён до 30 апреля.
РИА ОмскПресс 09:33
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты
Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает.
РБК 06:26
Здоровье
На Украине ожидают 10 тысяч заражённых коронавирусом к концу апреля
С текущими темпами заражения в условиях ограничений на передвижение граждан Украина достигнет уровня в 10 тысяч заболевших к концу апреля.
Новый День 08:45
Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусом
Российская газета 01:44
Общество
Первый испытатель рассказал об эффекте вакцины от COVID-19
Впервые экспериментальную вакцину от коронавируса ввели здоровому человеку - американке Дженнифер Халлер, которая поделилась своими впечатлениями об эффекте препарата, пишут "Известия".
Molnet.ru 03:40
Общество
Китай за шесть дней упустил возможность предотвратить пандемию коронавируса
Власти Китая не сообщали о вспышке коронавируса в Ухане в течение шести ключевых дней.
Lenta.ru 10:02
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Политика
Выступление Путина перед совещанием с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, выступает с обращением перед совещанием с членами правительства.
Известия 09:12