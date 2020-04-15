с чего всё началось

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах. «COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи», — указывается в статье.

Энергетика Россия не спасла свою нефть от падения цен Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,5K

Здоровье Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. 178

Политика Постпред России при ООН напомнил о задолженности США перед ВОЗ РИА НОВОСТИ. США ОСТАЮТСЯ ГЛАВНЫМИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, ИХ ДОЛГ ПЕРЕД ВОЗ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО $200 МЛН – ПОСТПРЕД РФ ПРИ ООН В ЖЕНЕВЕ ГАТИЛОВ

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 378

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 38

Общество В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии. 96

Общество Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана. 1

Происшествия На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона. 14

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 238

Политика Песков прокомментировал вопрос о гибкой цене на российский газ в ЕАЭС Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что «при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей». 4

Экономика Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости. 173

Игры Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени» Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.

Политика Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом. 528

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 90

Происшествия В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.

Общество В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,1K