Коронавирус
REGNUMВ США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах. «COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи», — указывается в статье.
Читать в источнике
Оценить708
с чего всё началось
Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат считает, что обоняние является ключевым показателем для идентификации COVID-19.Российская газета01:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7144 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Происшествия
СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
RT на русском 06:09
Энергетика
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Транспорт
В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки
Мэр отметил, что сейчас очереди на входе в метро устранены.
РИА Новости 05:59
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда вчера в 00:59
Политика
Песков рассказал об участии Минобороны РФ в борьбе против коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Министерство обороны будет противодействовать распространению коронавирусной инфекции в стране.
NewInform 06:01
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Политика
Постпред России при ООН напомнил о задолженности США перед ВОЗ
РИА НОВОСТИ. США ОСТАЮТСЯ ГЛАВНЫМИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, ИХ ДОЛГ ПЕРЕД ВОЗ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО $200 МЛН – ПОСТПРЕД РФ ПРИ ООН В ЖЕНЕВЕ ГАТИЛОВ
РИА Новости 06:55
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
Происшествия
На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 06:45
Общество
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Здоровье
Среди заболевших коронавирусом в Свердловской области есть челябинцы
Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области подтвердили диагноз еще у 12 человек.
Радио Business FM Челябинск 05:09
Политика
Песков прокомментировал вопрос о гибкой цене на российский газ в ЕАЭС
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что «при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей».
REGNUM 06:19
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
Игры
Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»
Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 13 апреля в 14:36
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
Энергетика
Цены на бензин в России начали снижаться
В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
Происшествия
В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
RT на русском 06:28
Армия и оружие
Украина вооружилась беспилотным комплексом разведки
Украина вооружилась беспилотным комплексом разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ «Фурия».
Ferra 12 апреля в 10:14
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Трамп прекратил финансирование ВОЗ
Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 19:05
Футбол
Речбер, болевший коронавирусом: «Не забуду поддержку „Барсы“. Благодарю всех в клубе, особенно Бартомеу»
Хочу поблагодарить всех в клубе, особенно президента Бартомеу, – сказал Речбер.
Sports.ru 05:48
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12