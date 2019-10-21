Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty. По мнению СМИ, МиГ-25 выглядит неуклюжим рядом с истребителями четвертого и пятого поколений.
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Американские СМИ назвали перепугавший НАТО советский истребитель бесполезным грузовым фургоном

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Американские журналисты рассказали о советской разработке, напугавшей Запад

URA.Ruвчера в 22:25

В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25

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РЕН ТВвчера в 21:31

Американские СМИ рассказали о советской разработке, напугавшей НАТО

РИА Новостивчера в 21:09

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

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В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным

Lenta.ruвчера в 17:05
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Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

Lenta.ru вчера в 18:58
Армия и оружие

Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу

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Появилось видео с места убийства спецназовца из Карелии

В паблике «Омбудсмен полиции» появилась видеозапись с места убийства спецназовца из Карелии Александра Флегонтова.
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Армия и оружие

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Банки раздали долги взыскателям

В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
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Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.
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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на представителя компании YouDrive, с 21 октября сервис каршеринга предлагает клиентам купить машину из своего автопарка.
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
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ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

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NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
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В ходе протестов пострадали 288 сотрудников полиции, были повреждены 267 полицейских автомобилей.
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Die Welt – Путин одержал победу без войны

Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
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Россиянка Павлюченкова поднялась на 30-е место в рейтинге WTA

ТАСС Спорт вчера в 20:53
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Клинтон опубликовала пародию на послание Трампа в виде письма Хрущеву

В вымышленном документе, датированном 1962 годом и пародирующем стиль письма Трампа Эрдогану, Кеннеди просит Хрущева убрать советские ракеты с Кубы.
РБК 04:23
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян

Российская газета вчера в 11:00
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Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти

В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
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Росприроднадзор проверит все дамбы после ЧП в Красноярском крае

Росприроднадзор собирается просить правительство разрешения проверить все дамбы в стране после трагедии в Красноярском крае.
Вечерняя Москва вчера в 15:08
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«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

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МВФ требует от Украины предоставить гарантии того, что в случае подписания новой программы расширенного финансирования, будут продолжены реформы, а госбюджет будет выполнен с положительными показателями для украинской экономики.
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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
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