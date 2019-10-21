Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty. По мнению СМИ, МиГ-25 выглядит неуклюжим рядом с истребителями четвертого и пятого поколений.

Экономика Власти изыщут средства на зарплату персонала детских садов В городском бюджете 2019 года на сегодняшний день не хватает 146 млн рублей на оплату труда прочего персонала детских садов.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Экономика Банки раздали долги взыскателям В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.

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Происшествия В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

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