Армия и оружие
Газета.RuВ США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty. По мнению СМИ, МиГ-25 выглядит неуклюжим рядом с истребителями четвертого и пятого поколений.
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Американские СМИ назвали перепугавший НАТО советский истребитель бесполезным грузовым фургоном
Московский Комсомолецвчера в 22:43
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Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
Происшествия
Появилось видео с места убийства спецназовца из Карелии
В паблике «Омбудсмен полиции» появилась видеозапись с места убийства спецназовца из Карелии Александра Флегонтова.
Армия и оружие
Первый патрульный корабль ВМФ для Арктики спустят на воду 25 октября
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" (проект 23550) для Военно-морского флота России будет спущен на воду 25 октября, сообщает в понедельник Минобороны.
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Экономика
Власти изыщут средства на зарплату персонала детских садов
В городском бюджете 2019 года на сегодняшний день не хватает 146 млн рублей на оплату труда прочего персонала детских садов.
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
Экономика
Банки раздали долги взыскателям
В январе—сентябре коллекторы получили от банков в работу по агентской схеме свыше 453 млрд руб. просроченных долгов.
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Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.
Происшествия
В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя
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Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на представителя компании YouDrive, с 21 октября сервис каршеринга предлагает клиентам купить машину из своего автопарка.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
Армия и оружие
Шойгу сообщил о 12 оставшихся без охраны в Сирии тюрьмах с боевиками
В Сирии после операции турецких военных остались без охраны 12 тюрем с боевиками, которые приехали из других стран, чтобы воевать на стороне запрещенных в России террористических организаций.
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Происшествия
Почти 200 человек задержаны с начала протестов в Каталонии
В ходе протестов пострадали 288 сотрудников полиции, были повреждены 267 полицейских автомобилей.
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
Теннис
Россиянка Павлюченкова поднялась на 30-е место в рейтинге WTA
Политика
Клинтон опубликовала пародию на послание Трампа в виде письма Хрущеву
В вымышленном документе, датированном 1962 годом и пародирующем стиль письма Трампа Эрдогану, Кеннеди просит Хрущева убрать советские ракеты с Кубы.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Происшествия
Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
Росприроднадзор проверит все дамбы после ЧП в Красноярском крае
Росприроднадзор собирается просить правительство разрешения проверить все дамбы в стране после трагедии в Красноярском крае.
Футбол
«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
Рожкова назвала условия МВФ для Украины по новой программе
МВФ требует от Украины предоставить гарантии того, что в случае подписания новой программы расширенного финансирования, будут продолжены реформы, а госбюджет будет выполнен с положительными показателями для украинской экономики.
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.