ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова

Пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердила РИА Новости, что профессор Гасан Гусейнов, назвавший в одном из своих постов на Facebook русский язык убогим, больше не входит в число сотрудников вуза.