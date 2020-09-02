В США назвали самый опасный российский боевой самолет
Смотрите также
Умер народный артист России Борис Клюев
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Жители России сэкономили за полгода пандемии по 11,5 тыс. рублей
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
В Махачкале погибли пять человек из-за пожара в пятиэтажке
Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в Москве
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Жириновский привился от коронавируса
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе отправили сына в первый класс
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме
Жители России сэкономили за полгода пандемии по 11,5 тыс. рублей
Мишустин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Умер народный артист России Борис Клюев
ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием
В эксплуатацию самолет поступил с 1987 г. Этот сверхзвуковой стратегический ракетоносец предназначен для поражения удаленных целей с помощью ядерного и традиционного оружия.В источнике
Подробнее о событии