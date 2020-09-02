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В США назвали самый опасный российский боевой самолет

В эксплуатацию самолет поступил с 1987 г. Этот сверхзвуковой стратегический ракетоносец предназначен для поражения удаленных целей с помощью ядерного и традиционного оружия.В источнике
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Вести.Ru

«Самый опасный самолет» и «убийца танков»: западные эксперты впечатлены российской техникой

Вести.Ru23:40
Телеканал 360°

В США назвали самый опасный российский боевой самолет

Телеканал 360°21:29
РИА Новости

Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет

РИА Новости18:45
News.ru

Американский журнал назвал Ту-160 самым опасным боевым самолётом России

News.ru20:15
ФедералПресс

Назван самый опасный российский боевой самолет

ФедералПресс20:06
Life.ru

Американский журнал назвал Ту-160 самым опасным военным самолётом России

Life.ru20:50
Lenta.ru

В США назвали самый опасный военный самолет России

Lenta.ru17:15

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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«Человека-паука», «Мстителей» и Call of Duty назвали самыми ожидаемыми играми осени

Список возглавили "Мстители", ранний доступ к полной версии которых как раз начался сегодня, Call of Duty: Black Ops Cold War, которую анонсировали буквально неделю назад, и "Человек-паук: Майлз Моралес", эксклюзив PlayStation 5.
Игромания.рувчера в 13:08

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
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ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова

Пресс-служба Высшей школы экономики (ВШЭ) подтвердила РИА Новости, что профессор Гасан Гусейнов, назвавший в одном из своих постов на Facebook русский язык убогим, больше не входит в число сотрудников вуза.
РИА Новостивчера в 13:59
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