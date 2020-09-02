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Газета.Ru
Газета.Ru

В США назвали самый опасный российский боевой самолет

Самым опасным военным самолетом России является сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, написал военный эксперт Петр Бутовский в американском журнале Aviation Week & Space Technology. Автор обращает внимание на то, что Ту-160 - самый большой военный самолет в мире.В источнике
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ФедералПресс

Назван самый опасный российский боевой самолет

ФедералПресс20:06
Телеканал 360°

В США назвали самый опасный российский боевой самолет

Телеканал 360°21:29
Life.ru

Американский журнал назвал Ту-160 самым опасным военным самолётом России

Life.ru20:50
News.ru

Американский журнал назвал Ту-160 самым опасным боевым самолётом России

News.ru20:15
Вести.Ru

«Самый опасный самолет» и «убийца танков»: западные эксперты впечатлены росийской техникой

Вести.Ru23:40
РИА Новости

Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет

РИА Новости18:45
Lenta.ru

В США назвали самый опасный военный самолет России

Lenta.ru17:15

Сборы фильма «Довод» могут превысить доходы кинотеатров за все лето

Предпродажи билетов на новый фильм Кристофера Нолана "Довод" уже превысили киносборы за июнь, они составили 7,6 млн руб. В первый месяц лета в России работало лишь 28 кинотеатров из-за пандемии коронавируса, поэтому киноиндустрии не удалось много заработать.
Профиль01:05

В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

Срочно покинуть морское побережье просят всех отдыхающих из-за надвигающегося на Приморский край урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", сообщается на сайте регионального учреждения по делам ГО и ЧС.
Российская газета23:23
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