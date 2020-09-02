В США назвали самый опасный российский боевой самолет
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В США назвали самый опасный российский боевой самолет
Самым опасным военным самолетом России является сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, написал военный эксперт Петр Бутовский в американском журнале Aviation Week & Space Technology. Автор обращает внимание на то, что Ту-160 - самый большой военный самолет в мире.В источнике
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