Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет

США хотят к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее попадали под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между Москвой и Вашингтоном.
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США намерены до конца года испытать баллистическую ракету, запрещенную ДРСМД

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РБК18:56

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RT на русском18:25

США намерены развернуть запрещенные ДРСМД ракеты к началу 2020-х годов

Коммерсантъ17:53

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