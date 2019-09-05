Армия и оружие
ИзвестияСША назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет
США хотят к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее попадали под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между Москвой и Вашингтоном.
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Политика
DW заверила Госдуму РФ в непричастности к вмешательствам в дела России
Отказом участвовать в расследовании фактов вмешательства во внутренние дела России ответил представитель немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) Йоханнес Хоффманн.
Красная весна 02:37
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Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Наука
В ИОФ РАН разработали точный метод биопсии опухоли мозга
Научная Россия вчера в 16:58
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика
Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной трассы «Меридиан»
Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной автотрассы "Меридиан" на правах старшего кредитора, заявил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.
Интерфакс 18:40
Шоу-бизнес
Бородина осудила девушек с нарощенными волосами
Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.
WomanHit.ru 13:10
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Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.
Lenta.ru вчера в 19:44
Футбол
Экс-нападающий «Рубина» Жонатас находится в Москве
Sportbox.RU 13:39
Общество
В Дахау почтили память расстрелянных 75 лет назад советских солдат
На юге Германии в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау состоялись траурные мероприятия в связи с 75-летием со дня расстрела 92 бойцов Красной армии.
RT на русском 13:09
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском 21:43
Футбол
Жена голландского полузащитника вынуждена была покинуть стадион в Иране
Жену полузащитника «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена попросили уйти с трибун во время матча 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой» (0:0), сообщает журналист Пежман Рахбар.
Спорт-Экспресс 17:12
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Общество
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях
Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.
Известия 12:28
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия 21:34
Экономика
Орешкин предложил провести встречу Российско-японской межправкомиссии 13 декабря в Москве
Российско-японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам может пройти 13 декабря текущего года в Москве.
ТАСС 18:55
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов
КП - Санкт-Петербург 04:52
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Экономика
Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить к 2021 году
Сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок планируется завершить до конца 2020 года, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 02:21
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43
Гаджеты
Ноутбук Acer Swift 5 установил рекорд по лёгкости
На выставке IFA 2019 компания Acer представила новую версию ноутбука Swift 5. Как подчёркивает производитель, это самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук с поддержкой дискретных видеокарт.
Ferra 09:07
Наука
Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет
В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
Ин-спейс.ру 13:00
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском вчера в 07:13
Политика
Путин поручил кабмину назначить доплаты работникам первичной медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным доплатам для медиков, оказывающих первичную помощь.
Труд 02:28
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу
Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
КП - Кубань 10:37
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru 14:23