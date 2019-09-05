Армия и оружие
РБКВ США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
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Происшествия
В Тарногском районе пропала двухлетняя девочка
Невские Новости 10:51
Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 04:56
Футбол
Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Олимп-Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».
Спорт-Экспресс 15:43
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Снимавший велогонку вертолет случайно нашел плантацию конопли
В Испании в кадр оператора, который снимал с вертолета многодневную велогонку "Вуэльта", случайно попала плантация конопли.
РЕН ТВ 20:36
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева: Зачем на праздник стриптиз? Это наши трудовые будни
В начале нулевых никто не верил в долговечность союза Наташи Королевой и звезды стриптиза Тарзана - Сергея Глушко.
Комсомольская правда 17:48
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru 12:40
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Политика
Абэ рассказал о деятельности Японии на Курилах
Япония намерена «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио.
Известия 18:28
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты 7 новинок на видео
Euro NCAP опубликовал видео с демонстрацией краш-тестов 7 автоновинок.
OAnews 17:00
Здоровье
Российско-японский медцентр начнут строить в Хабаровске в конце года
Центр превентивной медицины и диагностики по соглашению между РЖД и японской компанией Marubeni начнут строить в Хабаровске в конце 2019 года.
ТАСС 04:36
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ 19:04
Политика
Джонсон предложил дату досрочных выборов в парламент Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.
Взгляд.ру 15:08
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Музыка
«Хорошего Питера». Михаил Боярский представил клип на новую песню
Народный артист России Михаил Боярский представил публике новый клип, посвященный Петербургу.
Телеканал Санкт-Петербург 08:14
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Общество
Собянин открыл новую городскую площадь в «Москва-Сити»
Мэр отметил, что новое общественное пространство станет популярным у жителей города.
Информационный центр Правительства Москвы 09:35
Космос
Идея проведения телемостов пошла от рок-фестивалей
О возможности организации телемостов между странами задумались в 1982 году после проведения рок-фестиваля в Сан-Бернардино в штате Калифорния.
Парламентская газета 17:37
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.
РИА Новости 01:03
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Футбол
Медведев: Краневиттер не раскрылся в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию полузащитником сине-бело-голубых Матиасом Краневиттером.
Нева Спорт 14:10
Общество
Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках
Компания PepsiCo отзывает партию напитков, поступивших в продажу в Северо-Западном федеральном округе.
Известия 14:49
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
По условиям сделки Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на отказ участников соглашения, включая США, от санкций в отношении страны.
РБК 12:10
Энергетика
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Кино
Тодоровский надеется, что его фильм «Одесса» покажут на Украине
ТАСС вчера в 07:56
Политика
Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.
RT на русском 20:15