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Известия
Известия

В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

В Соединенных Штатах испытания вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca не возобновятся по меньшей мере до середины текущей недели из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании. Об этом 14 сентября сообщает Reuters.В источнике
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Комсомольская правда

Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта

Комсомольская правда20:21
Lenta.ru

Вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию

Lenta.ru18:51
ИА Красная Весна

Reuters: испытания вакцины AstraZeneca в США были приостановлены

ИА Красная Веснавчера в 16:58
Ридус

В США остановили испытания вакцины от COVID-19 из-за побочного эффекта

Ридус17:12
Парламентская газета

В России готовы к испытанию американской вакцины от COVID-19

Парламентская газета17:00
Известия

В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

Известия17:24
РЕН ТВ

Испытания вакцины AstraZeneca в США остановили из-за побочных эффектов

РЕН ТВвчера в 16:28

СМИ узнали об обсуждении Германией санкций против России из-за Навального

Немецкие власти из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального рассматривают возможность ввести против России различные санкции, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц.
РБК20:02
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ

Сообщается, что 14 сентября компания Nord Stream 2 «представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия изменённой Газовой директивы ЕС».
RT на русскомвчера в 11:23
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