В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca
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В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca
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В Соединенных Штатах испытания вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca не возобновятся по меньшей мере до середины текущей недели из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании. Об этом 14 сентября сообщает Reuters.В источнике
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