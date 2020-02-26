Общество
Мой БрянскВ США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
В течение полутора месяцев в США могут испытать вакцину от коронавируса на людях, сообщает РИА Новости. По словам директора Национального института здоровья Энтони Фауча, для массового применения вакцину можно будет использовать через год-полтора.
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Даже если все делать со скоростью ракеты, то это займет 6-8 месяцев. Поэтому если мы говорим о доступности вакцины для широкого применения, то это год-полтора.
— Энтони Фаучи, американский учёныйТК Звезда вчера в 18:01
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