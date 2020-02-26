Общество
РИА НовостиВ США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
Новая коронавирусная инфекция В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
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Даже если все делать со скоростью ракеты, то это займет 6-8 месяцев. Поэтому если мы говорим о доступности вакцины для широкого применения, то это год-полтора.
— Энтони Фаучи, американский учёныйТК Звезда 18:01
с чего всё началось
Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.РИА Новости16:02
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