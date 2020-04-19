Политика
Российская газетаВ США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
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Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Политика
Глава МИД Ирана совершит визит в Сирию для встречи с Асадом
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф совершит визит в Сирию для встречи с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя иранского МИДа Аббаса Мусави.
Газета.Ru 04:05
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Игры
Авиасимулятор DCS World делают бесплатным на месяц
Российская компания Eagle Dynamics и британское издательство The Fighter Collection в марте 2018 года выпустили в Steam реалистичный и сложный авиасимулятор DCS World.
Игромания.ру вчера в 09:52
Общество
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
Космос
Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля собираются уменьшить на 1,5 километра перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».
Невские Новости 00:15
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
123 россиянина возвращаются из Токио домой
Pravda.Ru 03:11
Происшествия
Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Известия вчера в 15:55
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%
Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Здоровье
В Челябинской области подтверждены 83 случая заболевания коронавирусом
Резко увеличилось число заражённых коронавирусом в Челябинской области. О новых случаях сообщили в Минздраве региона.
Pchela.News 02:17
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичными сценариями, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
Финансы
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Футбол
ПСЖ предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро в год
Журналист Николо Скира утверждает, что парижский клуб намерен предложить бразильскому форварду новое соглашение, сроком до 2025 года с заработной платой в 38 миллионов евро в год.
Bobsoccer 02:35
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Хоккей
Агент Даниса Зарипова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»
Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о ходе переговоров с казанским "Ак Барсом" о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.
Реальное время вчера в 11:31
Политика
МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера
В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета 17 апреля в 18:49
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Здоровье
В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности
Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Пенза-взгляд вчера в 02:04
Общество
Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией
Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата пэгаспаргаз (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
RT на русском 03:58
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42