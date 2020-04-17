Политика
REGNUMВ США назвали российский двигатель РД-180 технологическим чудом
Вашингтон, 19 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Генеральный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно высоко оценил российский ракетный двигатель РД-180, об этом 19 апреля он написал на своей странице в Twitter.
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Авто
Российские цены на внедорожник Haval H5 назовут 20 апреля
Тарантас Ньюс 17 апреля в 06:25
Общество
В Ленобласти зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировали еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 04:12
Футбол
Икер Касильяс: после инфаркта боялся ходить и спать
Экс-голкипер сборной Испании признался, что в течение месяца он боялся ложиться спать.
Вести.Ru 03:59
Общество
В Ярославской области еще у 12 человек зафиксирован коронавирус
Всего же в России число заболевших увеличилось на 6060 человек. Всего в Ярославской области 117 человек с коронавирусом.
Городские новости (г. Ярославль) 04:11
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице
Папарацци удалось заснять звездную пару во время прогулки с собаками.
Слово и Дело вчера в 13:36
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Армия и оружие
США создают для Турции еще одну «горячую точку» на Кипре
Ситуация резко изменилась в первых числах января 2020 года, когда было объявлено, что Израиль, Греция и Кипр готовы приступить к реализации планов строительства газопровода EastMed из восточного Средиземноморья в Европу.
REGNUM 03:32
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45
Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Интерфакс вчера в 18:02
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Здоровье
182 случая коронавируса выявлено в Кировской области
За субботу выявили 40 заболевших. По состоянию на утро 18 апреля в Кировской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.
РИА НаВятке 05:13
Общество
В Татарстане выявлены очередные 16 случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 03:43
Авто
Lexus готовит новый флагманский кроссовер LQ
Японский автопроизводитель Lexus готовит к выпуску новый большой флагманский паркетник LQ.
Somanyhorses 17 апреля в 03:40
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом перечислил регионы России, в которых выявлены 6060 новых случаев заражения.
Lenta.ru 04:14
Общество
Коронавирус поражает в Мордовии целые семьи
В настоящее время фиксируется уже много ситуаций, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи, одновременно у трех-четырех человек.
Вечерний Саранск вчера в 05:41
Здоровье
В Марий Эл разработан второй пакет антикризисных мер
Правительство Марий Эл разработало второй пакет антикризисных мер для поддержки экономики республики.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:56
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце
РИА Новости 05:35
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
Политика
Жириновский потребовал от миллиардеров раздать деньги гражданам
Москва, 17 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал миллиардеров раздать деньги гражданам России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 17 апреля в 02:57
Политика
Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом
"Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.
Интерфакс 02:27
Авто
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на коммерческие авто
Минпромторг России предложил увеличить ставки транспортного налога в отношении коммерческих автомобилей, чьи двигатели соответствуют экологическому классу «Евро-3» и ниже.
Автоновости дня 17 апреля в 05:55
Здоровье
В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 15 человек
В России за сутки коронавирусом заболело 6060 человек. Общее число заразившихся выросло до 42 853.
АиФ Урал 04:10
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
По данным регионального оперативного штаба на 19 апреля, в Самарской области выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 04:30
Общество
В Тверской области число больных коронавирусом выросло до 188 человек
Опубликована статистика по числу заболевших коронавирусной инфекцией в Тверской области на 17 апреля.
Toptver.ru 17 апреля в 04:34
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек
В России за последние сутки зафиксировали 4070 новых случаев коронавируса, общее число заболевших составляет 32 008 человек.
Дождь 17 апреля в 03:48
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58