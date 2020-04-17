Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180

Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
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Американцы назвали российский ракетный двигатель РД-180 «чудом»

ФАН18:49

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБКвчера в 06:00

В американской компании назвали российские РД-180 «технологическим чудом»

РИА Новости16:35

Российский ракетный двигатель назвали «технологическим чудом»

ИА Красная Весна17:07

Лишь бы не оказались в Северной Корее и Иране: В США объяснили выбор русских ракетных двигателей

Царьградвчера в 09:08

Президент ULA оценил российский ракетный двигатель РД-180

РЕН ТВ16:49

Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике

Lenta.ru16 апреля в 22:51
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Коммерсантъ 06:54
2,4K
Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
419
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM вчера в 16:52
1K
Политика

Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге

Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
РИА Новости 20:58
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Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
1,2K
Общество

В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом

В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:32
Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
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Общество

Лесные пожары в России охватили площадь почти в 25 тыс. га

РБК 23:28
Общество

Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
4K
Здоровье

Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус

Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
48
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
1,6K
Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
185
Общество

Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 05:55
150
Общество

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

Специалисты МЧС России советуют, вернувшись из магазина, замачивать зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут в воде для профилактики распространения коронавируса.
ТАСС 20:29
27
Транспорт

В Москве автоматизируют контроль пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03
39
Общество

У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
36
Общество

Спрогнозированы новые привычки туристов после пандемии коронавируса

Привычки путешественников могут измениться, когда пандемия коронавируса закончится.
Lenta.ru 22:05
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
266
Общество

Из вулкана Ключевской на Камчатке начала извергаться лава

На восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевской на Камчатке появились потоки лавы в ночь на 19 апреля.
Московский Комсомолец 21:25
2
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18:49
274
Общество

В Москве стало больше бессимптомных носителей коронавируса

В Москве стало больше тех, у кого COVID-19 протекает бессимптомно.
Российская газета 19:07
817
Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Известия 15:55
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Происшествия

10 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

По данным регионального оперативного штаба на 10 утра 18.04.20, выявлено 10 новых случаев, среди заболевших есть ребенок.
Atas.info 00:38
55
Происшествия

В Омской области сошли с рельсов восемь цистерн

Восемь пустых цистерн сошли с рельсов в районе железнодорожной станции Омск-Восточный, пострадавших нет.
ТАСС 23:20
1
Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
19
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
780
Общество

В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама

В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
АиФ Новосибирск 02:34
15
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
28
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
2K
Экономика

Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР

Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
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