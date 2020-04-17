Политика

ИзвестияИзвестияВ США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180

Президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas, Тори Бруно назвал российские двигатели РД-180 технологическим чудом. Бруно высоко оценил РД-180 в ответ на комментарий главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать266

Подробнее о событии

Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике

Lenta.ru16 апреля в 22:51

Президент ULA оценил российский ракетный двигатель РД-180

РЕН ТВ16:49

В американской компании назвали российские РД-180 «технологическим чудом»

РИА Новости16:35

Российский ракетный двигатель назвали «технологическим чудом»

ИА Красная Весна17:07

Лишь бы не оказались в Северной Корее и Иране: В США объяснили выбор русских ракетных двигателей

Царьградвчера в 09:08

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБКвчера в 06:00

Американцы назвали российский ракетный двигатель РД-180 «чудом»

ФАН18:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Марина Кравец рассказала о родах и рассекретила имя дочери

Passion.ru 10:30
4
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

BFM.ru 07:00
2,4K
Кино

Кинокритики выбрали лучший фильм для просмотра дома

iReactor 15 апреля в 23:38
30
Общество

Новых случаев коронавируса в Алтайском крае не выявили

За минувшие сутки в Алтайском крае не подтвердилось новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 апреля в 23:26
218
Здоровье

У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу

Идея ввести «паспорта иммунитета» в Италии обречена на провал, поскольку только у 10 процентов граждан выявили антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 21:33
1
Наука

Великобритания запустит производство вакцины без клинических испытаний

На следующей неделе Великобритания запустит производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний.
ТК Звезда 18:54
59
Игры

Ближе к современности: в Doom Eternal появился «демон-хипстер»

REGNUM вчера в 09:16
5
Происшествия

МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице

Российская газета вчера в 03:02
221
Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
239
Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
1,2K
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
939
Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
414
Политика

Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге

Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
418
Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
181
Хоккей

Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»

Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
Новый Век 12:36
1
Здоровье

Онищенко раскритиковал «дядек, потерявших контроль над собой»

Бывший главный государственный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы, Геннадий Онищенко призвал доверять только той информации о коронавирусе, которую предлагают профильные специалисты, в частности врачи-инфекционисты.
Вести.Ru 13:36
9
Транспорт

В Мосгордуме уточнили правила оформления пропусков на автомобили

Говорит Москва 10:20
4
Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:56
470
Политика

Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»

РИА Новости вчера в 22:40
131
Здоровье

Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ вчера в 10:26
193
Происшествия

В Белогорске горит путевая машинная станция

Телепорт 21:36
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
266
Космос

ИКИ РАН приглашает в виртуальный тур по выставочному залу

В 2020 году ИКИ РАН не сможет провести апрельский День открытых дверей, поэтому коллектив института приглашает всех, кто интересуется космосом в виртуальный тур по выставочному залу.
Коньково 16 апреля в 00:53
Общество

Скончался заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы

Вечерняя Москва 08:48
2,6K
Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Экономика

МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru 19:06
1
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
134
Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
10
Транспорт

Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
201
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное