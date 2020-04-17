Вашингтон, 19 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Генеральный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно сообщил, что российские ракетные двигатели РД-180 идеально подходят для американских ракет-носителей семейства Atlas 19 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне. 1,6K

Здоровье В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 779

Политика Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова. 980

Политика МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется. 552

Технологии Microsoft готовит аналог поисковика Spotlight для Windows 10 Аналог Spotlight заменит окно «выполнить», которое вызывается комбинацией клавиш Win + R. С помощью нового средства поиска можно найти хранящиеся в памяти устройства файлы и приложения. 1

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. 809

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,5K

Политика Путин заявил о наличии у России резервов для защиты здоровья граждан Президент РФ Владимир Путин заявил, что все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов, и они у России есть.

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек Число скончавшихся от связанных с коронавирусом по состоянию на 05:00 по московскому времени воскресенья достигло 160 518, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. 1

Хоккей Панарин рассказал о границах благотворительности Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.

Общество В Москве еще 12 частных лабораторий начали тестировать на коронавирус Еще 12 частных лабораторий в российской столице начали проводить забор биоматериала у частных лиц для тестирования на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 4

Происшествия Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,2K

Здоровье Минздрав оценил применение китайского препарата против коронавируса Представители министерства здравоохранения РФ одобрили использование незарегистрированного в РФ китайского препарата "гидроксихлорохин" для лечения новой коронавирусной инфекции. 603

Общество Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба В 2018 г. связанные с Каном компании стали крупнейшими на Дальнем Востоке добытчиками краба, выловив около 17 000 т. Это примерно 17% добычи краба в России, рассказывали ранее «Ведомостям» два знакомых бизнесмена. 3