с чего всё началось

Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.

В США назвали три условия для продления договора СНВ-3

Политика У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства. 14

Общество На Красной площади начался парад Победы На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. 28

Экономика «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. 285

Общество Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения. 127

Авто Появились первые официальные изображения нового Kia Carnival Концерн Kia поделился со своими поклонниками дебютные фотографии готовящейся новинки - нового минивэна Kia Carnival, который должен дебютировать на родине бренда этим летом. 26

Происшествия На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе. 1,8K

Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 506

Авто На подержанные автомобили автовладельцы в России пересаживаются Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России по итогам мая 2020 года впервые в истории достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ». 35