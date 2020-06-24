Политика
ИзвестияВ США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
В США допускают возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при трех условиях, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.Коммерсантъ01:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Общество
Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей от 0 до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 16:10
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Онищенко назвал Красную площадь «самым безопасным местом в мире»
Красная площадь, где прошел парад Победы, является сейчас "самым безопасным местом в мире", заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Газета.Ru 04:29
Общество
Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения
Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Авто
Появились первые официальные изображения нового Kia Carnival
Концерн Kia поделился со своими поклонниками дебютные фотографии готовящейся новинки - нового минивэна Kia Carnival, который должен дебютировать на родине бренда этим летом.
Pnzdrive 03:27
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 07:40
Авто
В сети показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Футбол
ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником
Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
Игры
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Vevby.ru вчера в 13:47
Наука
Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры
Evo-rus.com вчера в 13:17
Игры
Представлен релизный трейлер нового игрового проекта про Губку Боба
Vevby.ru вчера в 13:49
Гаджеты
Смартфон Redmi 9A выйдет уже завтра
Китайская компания Redmi (является дочерним подразделением Xiaomi) завтра представит Redmi 9A.
Astera вчера в 15:06
Авто
Opel представила новое поколение кроссовера Mokka
Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня 05:00
Авто
На подержанные автомобили автовладельцы в России пересаживаются
Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России по итогам мая 2020 года впервые в истории достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:30
Путешествия
Запрет поездок в Европу изменит туристические вкусы россиян
Вероятность, что Европа оставит границы закрытыми для России может изменить туристические предпочтения россиян.
URA.Ru 05:16
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54