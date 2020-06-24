Политика

ИзвестияИзвестияВ США назвали три условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
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В США допускают возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при трех условиях, сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источник.
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Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

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В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

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Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
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Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником

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