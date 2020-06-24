Политика
ИзвестияВ США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
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Общество
На Красной площади начался парад Победы
Ведомости 03:01
Армия и оружие
Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin
Власти Украины получили от США партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin и дополнительное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба украинского министерства обороны.
РИА Новости 03:50
Здоровье
Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка
Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал об особенностях перстневидноклеточного рака желудка, который в 55% случаев обнаруживается на стадии тотального поражения желудка.
Российская газета 00:52
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881.
ТАСС 03:46
Общество
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:45
Игры
Activision анонсировала Crash Bandicoot 4
Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru 22 июня в 11:28
Кино
Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова
iReactor 22 июня в 23:52
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру вчера в 10:29
Политика
«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского
Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Общество
В России зафиксированы 7176 новых случаев коронавируса
Оперштаб сообщает, что среди заболевших 31,6% не имели клинических проявлений заболевания.
Слово и Дело 03:56
Политика
Путин: Россия с другими странами сможет защитить мир от новых угроз
Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверие между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам Международной повестки.
РИА Новости 03:50
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
В Москве выявили 1081 новый случай COVID-19
Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калмыкии, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.
РИА Новости вчера в 03:40
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
Политика
На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств
Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Авто
Opel показал на видео новое поколение Opel Mokka
Новости о следующем поколении модели Opel Mokka перешли в видеоформат.
32CARS.ru 22 июня в 14:35
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 22 июня в 08:25
Общество
В Саратове прошло торжественное шествие Победы
По площади под музыку военных маршей в исполнении сводного военного оркестра торжественным маршем прошли 15 парадных расчетов соединений и частей Саратовского территориального гарнизона.
Саратов 24 02:26
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Футбол
Матыцин: надеюсь, матчи РПЛ не придется откладывать из-за коронавируса
Глава Минспорта РФ выразил надежду, что игры футбольной премьер-лиги не придётся откладывать, случаи заболевания коронавирусом временные.
РИА Новости 02:54
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28