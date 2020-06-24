Политика

ИзвестияИзвестияВ США назвали три условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
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WSJ: США могут продлить ДСНВ при определенных условиях

Коммерсантъ01:51

НАТО поддержит продление ДСНВ и без участия Китая

News.ruвчера в 09:39

США не закрывают возможность продления ДСНВ — СМИ

REGNUMвчера в 23:48

WSJ: США могут продлить ДСНВ при выполнении трех условий

Газета.Ruвчера в 23:19

WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ

ТАССвчера в 22:16

США назвали условия продления договора об СНВ

Росбалт01:17

НАТО высказалась за продление договора СНВ-3

Комсомольская правдавчера в 09:13
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Общество

На Красной площади начался парад Победы

Ведомости 03:01
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Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

Власти Украины получили от США партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin и дополнительное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба украинского министерства обороны.
РИА Новости 03:50
Здоровье

Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал об особенностях перстневидноклеточного рака желудка, который в 55% случаев обнаруживается на стадии тотального поражения желудка.
Российская газета 00:52
4
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881.
ТАСС 03:46
Общество

За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:45
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Игры

Activision анонсировала Crash Bandicoot 4

Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru 22 июня в 11:28
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Кино

Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова

iReactor 22 июня в 23:52
18
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
370
Общество

Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян

Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру вчера в 10:29
2,5K
Политика

«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского

Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Футбол

«Рубин» подписал контракт с нападающим юношеской сборной России

Газета.Ru 02:55
Общество

В России зафиксированы 7176 новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщает, что среди заболевших 31,6% не имели клинических проявлений заболевания.
Слово и Дело 03:56
Политика

Путин: Россия с другими странами сможет защитить мир от новых угроз

Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверие между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам Международной повестки.
РИА Новости 03:50
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Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
753
Общество

В Москве выявили 1081 новый случай COVID-19

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калмыкии, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.
РИА Новости вчера в 03:40
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
281
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
716
Политика

На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств

Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
1,9K
Авто

Opel показал на видео новое поколение Opel Mokka

Новости о следующем поколении модели Opel Mokka перешли в видеоформат.
32CARS.ru 22 июня в 14:35
3
Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
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Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 22 июня в 08:25
1,5K
Общество

В Саратове прошло торжественное шествие Победы

По площади под музыку военных маршей в исполнении сводного военного оркестра торжественным маршем прошли 15 парадных расчетов соединений и частей Саратовского территориального гарнизона.
Саратов 24 02:26
8
Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
255
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
636
Футбол

Матыцин: надеюсь, матчи РПЛ не придется откладывать из-за коронавируса

Глава Минспорта РФ выразил надежду, что игры футбольной премьер-лиги не придётся откладывать, случаи заболевания коронавирусом временные.
РИА Новости 02:54
Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
5,5K
Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
669
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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