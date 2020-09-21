Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

С чего всё началось Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности. Коммерсантъ вчера в 12:01