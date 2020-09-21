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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности.
Коммерсантъвчера в 12:01
Подробнее о событии
Интерфакс

Сенатор назвал неприемлемыми ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ

Интерфаксвчера в 14:40
Коммерсантъ

Спецпосланник Трампа: если ДСНВ не будет продлен, США переоборудуют вооружение

Коммерсантъвчера в 13:00
РБК

Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию

РБКвчера в 13:01
ТАСС

США могут предложить новые условия по ДСНВ, если Россия не примет предложение до выборов

ТАССвчера в 12:13
РИА Новости

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

РИА Новостивчера в 12:28
RT на русском

В Госдуме оценили заявление Биллингсли о продлении ДСНВ

RT на русскомвчера в 14:12
Lenta.ru

В России ответили на ультиматум США

Lenta.ruвчера в 14:23

У замглавы наркоконтроля в Великих Луках нашли две плантации конопли

В Великих Луках задержали замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который, как полагают следователи, наладил выращивание конопли с тем, чтобы в дальнейшем подбрасывать ее подозреваемым.
Вести.Ruвчера в 11:33
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Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
РИА Новости01:46
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Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новостивчера в 15:07
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