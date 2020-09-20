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Газета.Ru
Газета.Ru

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Это произойдет, если Россия не примет предложение США до выборов президента страны, которые пройдут в ноябре этого года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности.
Коммерсантъвчера в 12:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия отказалась идти на ультиматум США

Lenta.ru05:04
RT на русском

В Москве отреагировали на условие Вашингтона по ДСНВ

RT на русском11:01
ТАСС

Рябков назвал ультиматумом заявление США о «новых условиях» по продлению СНВ-III

ТАСС05:36
РБК

МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию

РБК06:06
Коммерсантъ

«Это все ультимативные приемы»

Коммерсантъ07:41
РИА Новости

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

РИА Новости07:26
Интерфакс

Сенатор назвал неприемлемыми ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ

Интерфаксвчера в 14:40

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
820

Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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Названы автомобили, не требующие прогрева мотора после запуска

Эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от прогрева мотора нельзя, однако авто, попавшие в рейтинг, требуют минимального времени между запуском ДВС после стоянки и началом движения.
Новые автомобили21:41
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Киев предложил создать в Донбассе международное временное правительство

Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольд Фокин предложил создать в Донбассе международное временное правительство для проведения местных выборов.
RT на русском10:48

В Воронежской области задержали «чёрных» банкиров

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны 11 жителей Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», — уточнили в пресс-службе.
REGNUM10:43