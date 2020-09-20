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Американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Это произойдет, если Россия не примет предложение США до выборов президента страны, которые пройдут в ноябре этого года.