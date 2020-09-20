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Газета.Ru
Газета.Ru

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Это произойдет, если Россия не примет предложение США до выборов президента страны, которые пройдут в ноябре этого года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности.
Коммерсантъвчера в 12:01
Подробнее о событии
Интерфакс

Сенатор назвал неприемлемыми ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ

Интерфаксвчера в 14:40
Lenta.ru

В России ответили на ультиматум США

Lenta.ruвчера в 14:23
Коммерсантъ

Спецпосланник Трампа: если ДСНВ не будет продлен, США переоборудуют вооружение

Коммерсантъвчера в 13:00
ТАСС

США могут предложить новые условия по ДСНВ, если Россия не примет предложение до выборов

ТАССвчера в 12:13
РИА Новости

В США назвали условие для продления ДСНВ с Россией

РИА Новостивчера в 12:28
RT на русском

В Госдуме оценили заявление Биллингсли о продлении ДСНВ

RT на русскомвчера в 14:12
РБК

Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию

РБКвчера в 13:01

Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ

Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ
Лезги газет19:41
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Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту

Если система мониторинга посчитает, что финансовая операция подозрительно похожа на незаконное обналичивание, или на транзитную схему, или напоминает финансирование терроризма, покупку наркотиков и оружия, запускается проверка, пояснил эксперт.
ПРАЙМ19:07

Китай запустит аппарат «Чанъэ-5» к Луне до конца 2020 года

Китай совершит запуск аппарата «Чанъэ-5» к Луне до конца 2020 года, заявил заместитель главного конструктора китайской лунной программы Юй Дэнъюнь 19 сентября, сообщает агентство «Синьхуа».
ИА Красная Весна19 сентября в 12:48
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Древние слоистые породы на Венере имеют вулканическое происхождение

Международная команда исследователей обнаружила, что один из наиболее древних типов местности на поверхности Венеры, известный как тессеры, демонстрирует слоистость, которая хорошо согласуется с вулканической активностью.
AstroNews.ru18 сентября в 12:30

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Коммерсантъ17:55
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Более 200 британских парашютистов десантировались на полигоне Украины

Около 250 солдат 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере, высадились на Терновский полигон, где они участвуют в совместных маневрах с украинскими военными.
Аргументы недели19 сентября в 13:28
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Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета РФ по разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов на «Национальную оборону», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года.
Мойка7819 сентября в 10:39
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостейвчера в 18:35
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