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Газета.Ru
Газета.Ru

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Это произойдет, если Россия не примет предложение США до выборов президента страны, которые пройдут в ноябре этого года.В источнике
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Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности.
Коммерсантъвчера в 12:01
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Интерфакс

Сенатор назвал неприемлемыми ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ

Интерфаксвчера в 14:40
Lenta.ru

В России ответили на ультиматум США

Lenta.ruвчера в 14:23
Коммерсантъ

Спецпосланник Трампа: если ДСНВ не будет продлен, США переоборудуют вооружение

Коммерсантъвчера в 13:00
ТАСС

США могут предложить новые условия по ДСНВ, если Россия не примет предложение до выборов

ТАССвчера в 12:13
РИА Новости

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

РИА Новостивчера в 12:28
RT на русском

В Госдуме оценили заявление Биллингсли о продлении ДСНВ

RT на русскомвчера в 14:12
РБК

Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию

РБКвчера в 13:01

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США
Новая газетавчера в 13:12
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
РИА Новости20:36
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральный22:20
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Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
REGNUM00:07
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Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости00:05
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В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого

Тело пропавшего в марте в Новосибирске сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова, обнаружили недалеко от кладбища, заявили в следственном управлении СК по Новосибирской области.
РИА Новости21:33
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Старший сын Лукашенко прокомментировал митинги в Белоруссии

По сообщению портала «Sputnik Беларусь», старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко заявил, что его не пугают акции протеста.
RuNews24.ruвчера в 11:39
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