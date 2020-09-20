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Газета.Ru
Газета.Ru

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Это произойдет, если Россия не примет предложение США до выборов президента страны, которые пройдут в ноябре этого года.В источнике
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Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности.
Коммерсантъвчера в 12:01
Подробнее о событии
Интерфакс

Сенатор назвал неприемлемыми ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ

Интерфаксвчера в 14:40
Lenta.ru

В России ответили на ультиматум США

Lenta.ruвчера в 14:23
RT на русском

В Госдуме оценили заявление Биллингсли о продлении ДСНВ

RT на русскомвчера в 14:12
ТАСС

США могут предложить новые условия по ДСНВ, если Россия не примет предложение до выборов

ТАССвчера в 12:13
РИА Новости

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

РИА Новостивчера в 12:28
РБК

Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию

РБКвчера в 13:01
Коммерсантъ

Спецпосланник Трампа: если ДСНВ не будет продлен, США переоборудуют вооружение

Коммерсантъвчера в 13:00

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
75

Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета РФ по разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов на «Национальную оборону», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года.
Мойка7819 сентября в 10:39
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Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии

Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
РИА Новостивчера в 14:20
30

Новый адвокат Ефремова рассчитывает на условный срок подзащитному

Васильев уверен, что в деле есть смягчающие обстоятельства Новый адвокат актера Михаила Ефремова, Владимир Васильев, попросит суд пересмотреть приговор и назначить его подзащитному условный срок.
АМИТЕЛ21:51
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Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ

Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
Лезги газет19:41
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Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.
RT на русскомвчера в 08:01
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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