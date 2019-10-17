Политика
ИзвестияВ США назвали условия отмены санкций против Турции
Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 16:42, Вашингтон
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Авто
В России начали выпускать кроссоверы Haval F7x
Компания Haval объявила о начале российского производства купеобразных паркетников F7x, хотя на складе готовой продукции тульского завода эти машины были замечены еще месяц назад.
Авторевю вчера в 11:59
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг
НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей.
РБК 14:44
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru 15:38
Общество
Кейт Миддлтон встретила Диану и ее сына Уильяма в Пакистане
Примечательно, что пакистанская Диана назвала своего сына в честь принца Уильяма.
Lisa.ru вчера в 10:30
Политика
Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова
Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом СПЧ к главе государства Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.
РБК 15:23
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:15
Авто
В России запретят ездить без номеров на новых авто
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.
Уфимские Заметки вчера в 14:07
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 14 октября в 00:00
Шоу-бизнес
Перенесшей операцию Анастасии Заворотнюк стало лучше
Актриса удачно перенесла операцию, поэтому она выписалась из клиники и сейчас находится в реабилитационном центре.
Территория новостей 02:45
Происшествия
В Днепре мужчина расстрелял автомобиль, водитель погиб
В Днепре на Набережной Заводской мужчина обстрелял автомобиль, погиб водитель. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает издание «Страна»
Украина.ру 12:42
Интернет
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад 14:28
Культура
В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова
Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
Культуромания 15 октября в 08:45
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Армия и оружие
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском 15:26
Космос
SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников
Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
Восток-Медиа 03:16
Футбол
Галямин назвал трансфер Филиппа большой глупостью
Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин в эфире YouTube-канала «СЭ» оценил трансфер нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии».
Спорт-Экспресс 11:37
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат вчера в 11:44
Армия и оружие
ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы
Военное обозрение 15 октября в 04:54
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде
Фигурант дела экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков в Люблинском суде порезал себе вены, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.
Интерфакс 11:20
Армия и оружие
В Сети появилось первое изображение новой самоходки 2С43 «Мальва»
На сегодняшний день, многие армии мира уже имеют в своем распоряжении аналогичные самоходки. Появилось изображение САУ 2С43 "Мальва".
ГЛАС.RU 13:56
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики
Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
WomanHit.ru вчера в 10:46