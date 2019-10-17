Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.

В США назвали условия отмены санкций против Турции

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