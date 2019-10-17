Политика

ИзвестияИзвестияВ США назвали условия отмены санкций против Турции

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.
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Новые санкции США против Турции не понадобятся, заявил Трамп

Парламентская газета15:53

США пообещали снять санкции с Турции и не вводить новые

Rambler News Service14:25

Трамп подтвердил, что снимет санкции с Турции в обмен на прекращение огня

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Трамп готов поэтапно отменить санкции против Турции

Московский Комсомолец14:11

Пенс заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

Суть событий14:24

В США назвали условия отмены санкций против Турции

Известия14:02
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Происшествия

Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

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У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру

У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.
Lenta.ru 05:08
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По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика

Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру 12:58
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Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Политика

В США объяснили приостановку помощи Украине

Белый дом распространил заявления исполняющего обязанности руководителя администрации президента США Мика Малвейни, в котором тот опроверг ранее сказанные слова, что заморозка средств для Украины была отчасти связана с расследованием против демократов, и уточнил, что к такому решению привели опасения из-за коррупции.
РИА Новости 18:28
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью «ДПС»

Кортеж российского президента Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах сопровождали патрульные автомобили с кириллической надписью «ДПС».
РБК 15 октября в 08:10
Космос

В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars

Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.
Ридус 04:53
Происшествия

Изнасилование журналистки в Новгороде: возбуждено уголовное дело

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В Новгороде заявила об изнасиловании журналистка портала «Новгород.ру».
Aobe.ru 12:37
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
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Google представила новую модель смартфона Pixel

ФАН 15 октября в 16:29
Политика

Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине

Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru вчера в 07:25
Гаджеты

В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2

В России стартовал предзаказ Huawei Watch GT 2. Смарт-часы можно купить по цене 14 990 рублей.
Aobe.ru 13:19
Общество

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Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру 15 октября в 06:18
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Как продвигается в Томари диспансеризация и какие в связи с этим возникают проблемы, обсудили 17 октября губернатор Валерий Лимаренко и представители общественного движения «Серебряные волонтеры».
РИА Сахалин-Курилы 01:03
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Армия и оружие

ООН приветствовала договоренности между США и Турцией

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.
Вести.Ru 16:41
Гаджеты

Samsung готовит наследника складного смартфона Galaxy Fold

Rusargument 03:57
Армия и оружие

Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»

Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия 10:49
Авто

Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge

Сегодня состоялась презентация первого полностью электрического кроссовера шведской компании под названием XC40 Recharge.
Тарантас Ньюс вчера в 15:30
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Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Космос

Две женщины-астронавта NASA впервые выйдут в открытый космос

Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук готовятся к первому исключительно женскому выходу в открытый космос, который состоится в пятницу, 18 октября.
Аргументы и Факты вчера в 23:03
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Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю

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Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
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Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек

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В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
МИР 24 вчера в 18:40
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В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
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