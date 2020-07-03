Политика

ИзвестияИзвестияВ США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
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Вынуждены догонять: Чем так взбесила американцев наша «великолепная пятерка» вооружений

Комсомольская правда10:53

В США захотели распространить СНВ на «Посейдон» и «Буревестник»

РЕН ТВвчера в 23:19

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

РИА Новости08:46

В США назвали «ужасными системами» российские «Буревестник» и «Посейдон»

ТАСС02:29

США призвали закрыть российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»

Коммерсантъ01:34

Российские «Посейдон» и «Буревестник» в США назвали «ужасными» проектами

News.ruвчера в 23:52

В Совфеде ответили на критику США в адрес «Буревестника» и «Посейдона»

Говорит Москва05:48
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
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Игры

Названа дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК

Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn - одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - на ПК.
Вести.Ru 13:19
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Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
2,5K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
4,6K
Экономика

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
РБК 06:54
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Гаджеты

В РФ смартфоны Honor без сервисов Google стали популярнее в 8 раз

Устройства Honor без сервисов Google в России стали намного популярнее, почти в восемь раз.
ToDay News Ufa 14:40
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Футбол

Испанский журналист назвал главную проблему Смолова

Испанский журналист Игнасио Ортега Васало назвал главную проблему игрока "Сельты" Федора Смолова, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:24
Кино

Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока

В интернете появилась новость о том, что сериал по фильму «Текст», в главных ролях которого Алексндр Петров и Кристина Асмус, выйдет 3 июля.
CT news 13:50
3
Шоу-бизнес

Супруга Панайотова показала редкое фото со дня рождения певца

Недавно Екатерина лишний раз доказала, что они с Панайотовым являются красивой и гармоничной парой.
RuNews24.ru 03:19
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Армия и оружие

В госдепе США заявили о желании Китая «удвоить ядерный потенциал»

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:09 — REGNUM В госдепартаменте США обеспокоены намерениями Китая «удвоить ядерный потенциал» и укрепить «ядерную триаду», сообщает 3 июля RT со ссылкой на представителя госдепа.
REGNUM 15:09
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,4K
Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
433
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Наука

Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com 14:24
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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
1,7K
Общество

Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ

3 июля выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ. Расписание экзаменов по датам было официально опубликовано Рособрнадзором.
Российская газета 03:54
27
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
2,1K
Происшествия

Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Газета.Ru 06:42
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
433
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой

Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
1
Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов

Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
96
Общество

В Британии скончался самый старый кот в мире

В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
1
Единоборства

Глава UFC отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на смерть тренера и отца российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 15:26
Происшествия

Осужденного на 1000 лет педофила освободили в США

В 2018 году в США освободили педофила, приговоренного к 300 годам заключения.
Lenta.ru 14:42
Наука

Ученые Сколтеха раскрыли тайну сверхтвердого материала

Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) выяснили, что в структуре борида вольфрама обеспечивает этому материалу колоссальную твердость.
NewInform 13:09
Автоспорт

Квят: уверен, к субботе сможем улучшить машину

Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят выразил уверенность в том, что команда сможет улучшить болид к субботе, когда пройдут третья свободная практика и квалификация этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РИА Новости 13:06
Общество

Бизнесмена из «списка Титова» Зотова отпустят под подписку о невыезде

Бывшему директору компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ 14:12
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Общество

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
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