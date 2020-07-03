Политика
ИзвестияВ США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
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Вынуждены догонять: Чем так взбесила американцев наша «великолепная пятерка» вооружений
Комсомольская правда10:53
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Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Игры
Названа дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК
Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn - одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - на ПК.
Вести.Ru 13:19
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Экономика
Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики
Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
РБК 06:54
Гаджеты
В РФ смартфоны Honor без сервисов Google стали популярнее в 8 раз
Устройства Honor без сервисов Google в России стали намного популярнее, почти в восемь раз.
ToDay News Ufa 14:40
Футбол
Испанский журналист назвал главную проблему Смолова
Испанский журналист Игнасио Ортега Васало назвал главную проблему игрока "Сельты" Федора Смолова, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:24
Кино
Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока
В интернете появилась новость о том, что сериал по фильму «Текст», в главных ролях которого Алексндр Петров и Кристина Асмус, выйдет 3 июля.
CT news 13:50
Шоу-бизнес
Супруга Панайотова показала редкое фото со дня рождения певца
Недавно Екатерина лишний раз доказала, что они с Панайотовым являются красивой и гармоничной парой.
RuNews24.ru 03:19
Армия и оружие
В госдепе США заявили о желании Китая «удвоить ядерный потенциал»
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:09 — REGNUM В госдепартаменте США обеспокоены намерениями Китая «удвоить ядерный потенциал» и укрепить «ядерную триаду», сообщает 3 июля RT со ссылкой на представителя госдепа.
REGNUM 15:09
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com 14:24
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Общество
Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ
3 июля выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ. Расписание экзаменов по датам было официально опубликовано Рособрнадзором.
Российская газета 03:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
Общество
В Британии скончался самый старый кот в мире
В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
Единоборства
Глава UFC отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на смерть тренера и отца российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 15:26
Происшествия
Осужденного на 1000 лет педофила освободили в США
В 2018 году в США освободили педофила, приговоренного к 300 годам заключения.
Lenta.ru 14:42
Наука
Ученые Сколтеха раскрыли тайну сверхтвердого материала
Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) выяснили, что в структуре борида вольфрама обеспечивает этому материалу колоссальную твердость.
NewInform 13:09
Автоспорт
Квят: уверен, к субботе сможем улучшить машину
Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят выразил уверенность в том, что команда сможет улучшить болид к субботе, когда пройдут третья свободная практика и квалификация этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РИА Новости 13:06
Общество
Бизнесмена из «списка Титова» Зотова отпустят под подписку о невыезде
Бывшему директору компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ 14:12
Общество
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48