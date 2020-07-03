Политика

ИзвестияИзвестияВ США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

Вынуждены догонять: Чем так взбесила американцев наша «великолепная пятерка» вооружений

Комсомольская правда10:53

В Совфеде ответили на критику США в адрес «Буревестника» и «Посейдона»

Говорит Москва05:48

В США назвали «ужасными системами» российские «Буревестник» и «Посейдон»

ТАСС02:29

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

РИА Новости08:46

США призвали закрыть российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»

Коммерсантъ01:34

Российские «Посейдон» и «Буревестник» в США назвали «ужасными» проектами

News.ruвчера в 23:52

В США захотели распространить СНВ на «Посейдон» и «Буревестник»

РЕН ТВвчера в 23:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни

На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
164
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
5K
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
481
Здоровье

В Волгограде из коронавирусного госпиталя выписался последний пациент

Накануне из больницы, перепрофилированной 20 апреля для лечения зараженных коронавирусом, выписался последний пациент.
Волгоградская правда 22:47
7
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
1,9K
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

РИА Новости 19:48
17
Экономика

Курс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ 20:55
Происшествия

В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек

В Якутии микроавтобус с 8 пассажирами не санкционированно съехал с трассы "Якутск — Ленск" на берег реки Лена.
Вести.Ru 22:22
1
Политика

На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.
Российская газета 05:48
Шоу-бизнес

Вера Брежнева в пятикилограммовом платье «засветила» обнаженную грудь

Вере Брежневой пришлось танцевать под дождем, и это платье оказалось единственным, которое не промокло.
Дни24 09:09
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
2,1K
Армия и оружие

СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
РБК 22:57
85
Футбол

«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Экономика

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
14
Наука

Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки

14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com 00:54
27
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 20:43
1,2K
Армия и оружие

Россия защитит Кавказ и Краснодарский край системами ПВО «Бук-М3»

Россия снабдит 90-ю зенитно-ракетную бригаду комплексами "Бук-М3".
Актуальные Новости вчера в 12:17
2
Политика

ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий 07:31
815
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 13:24
327
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
35
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета вчера в 09:11
1,2K
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
36
Технологии

Ученые создали перчатку для перевода языка жестов в человеческую речь

Актуальные Новости 01 июля в 07:27
1
Общество

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

REGNUM 17:39
13
Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor 12:13
54
Происшествия

В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату

РИА Новости 11:28
2
Общество

В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников

Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
30
Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
РИА Новости 11:24
31
Игры

В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding

Evo-rus.com 05:11
32
Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
2
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное