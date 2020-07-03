Политика
ИзвестияВ США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
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Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
Автоновости дня 06:01
Политика
Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа
Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Футбол
ФК «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч
Оренбург, 3 июля 2020, 11:26 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» обратился к казанскому «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России.
REGNUM 04:26
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме
Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
Происшествия
В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей
Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями.
REGNUM 05:51
Наука
Выведена новая формула для сравнения возраста человека и собаки
Американские биологи предложили более точную формулу для перевода возраста собаки в «человеческий».
Волгоградская правда вчера в 23:28
Футбол
Месси решил уйти из «Барселоны» в 2021 году
ODDS.ru 00:55
Политика
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Сергей Безруков нашел архивные фото со съемок сериала «Бригада». Подписчики признались, что лучше фильма не видели.
Невские Новости вчера в 13:30
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Тарантас Ньюс 00:31
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
Политика
Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
РИА Новости 05:37
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Впервые информация об использовании российскими войсками в Сирии ОТРК «Искандер» появилась в конце 2017 года.
Военное дело вчера в 04:59
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Футбол
Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА
Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
Чемпионат 03:49
Футбол
Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Фиорентине»
24-летний футболист может продолжить карьеру в "Фиорентине".
Вести.Ru 06:13
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Авто
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи
На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima.
Российская газета вчера в 07:00
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:17
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 01 июля в 07:21