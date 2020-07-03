Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Кино Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока В интернете появилась новость о том, что сериал по фильму «Текст», в главных ролях которого Алексндр Петров и Кристина Асмус, выйдет 3 июля. 4

Политика Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу. 4,9K

Политика Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. 5,2K

Шоу-бизнес Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи. 1

Политика Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 48

Общество В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса «Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. 47

Общество В администрациях Петербурга выдают награждения наблюдателям Сотрудник администрации Центрального района Елена Трофимова в беседе с журналистом Znak.com опровергла существование подобной очереди и сообщила, что наблюдатели в администрации выплат не получают. 25

Происшествия В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.