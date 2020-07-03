Политика
ИзвестияВ США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
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Вынуждены догонять: Чем так взбесила американцев наша «великолепная пятерка» вооружений
Комсомольская правда10:53
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Кино
Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока
В интернете появилась новость о том, что сериал по фильму «Текст», в главных ролях которого Алексндр Петров и Кристина Асмус, выйдет 3 июля.
CT news 13:50
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 13:33
Шоу-бизнес
Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей
Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи.
НТВ 14:21
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Футбол
КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
RT на русском 17:00
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов
Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Общество
В администрациях Петербурга выдают награждения наблюдателям
Сотрудник администрации Центрального района Елена Трофимова в беседе с журналистом Znak.com опровергла существование подобной очереди и сообщила, что наблюдатели в администрации выплат не получают.
Znak.com 14:55
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом
В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
Playboyrussia.com вчера в 07:29
Кино
Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры
Экономика сегодня вчера в 13:23
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Игры
NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70
Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X появятся до конца года.
Чемпионат вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb 18:02
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
Происшествия
В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного
Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
РИА Новости 17:35
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
Общество
Ижевск отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
В Ижевске 3 июля пройдет праздник в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести».
Udm-Info 02:57
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Происшествия
В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку
Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию.
Российская газета 15:14
Происшествия
Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан
Тело Заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:51