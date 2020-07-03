Политика

ИзвестияИзвестияВ США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
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Вынуждены догонять: Чем так взбесила американцев наша «великолепная пятерка» вооружений

Комсомольская правда10:53

В Совфеде ответили на критику США в адрес «Буревестника» и «Посейдона»

Говорит Москва05:48

США призвали закрыть российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»

Коммерсантъ01:34

В США назвали «ужасными системами» российские «Буревестник» и «Посейдон»

ТАСС02:29

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

РИА Новости08:46

Российские «Посейдон» и «Буревестник» в США назвали «ужасными» проектами

News.ruвчера в 23:52

В США захотели распространить СНВ на «Посейдон» и «Буревестник»

РЕН ТВвчера в 23:19
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Кино

Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока

В интернете появилась новость о том, что сериал по фильму «Текст», в главных ролях которого Алексндр Петров и Кристина Асмус, выйдет 3 июля.
CT news 13:50
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
48
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
4,9K
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 13:33
5,2K
Шоу-бизнес

Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей

Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи.
НТВ 14:21
1
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
4,9K
Общество

Последствия ливня в Москве устраняют около 300 бригад Мосводостока

Известия 16:09
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
86
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
48
Футбол

КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Футбол

Погба и Фернандеш получили травмы после столкновения на тренировке

Чемпионат 17:11
Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
RT на русском 17:00
47
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
1
Общество

Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов

Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
160
Общество

В администрациях Петербурга выдают награждения наблюдателям

Сотрудник администрации Центрального района Елена Трофимова в беседе с журналистом Znak.com опровергла существование подобной очереди и сообщила, что наблюдатели в администрации выплат не получают.
Znak.com 14:55
25
Кино

Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом

В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
Playboyrussia.com вчера в 07:29
2
Кино

Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры

Экономика сегодня вчера в 13:23
1
Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Игры

NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70

Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X появятся до конца года.
Чемпионат вчера в 12:52
3
Шоу-бизнес

Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой

Gazeta.SPb 18:02
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
36
Происшествия

В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного

Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
РИА Новости 17:35
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
849
Общество

Ижевск отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»

В Ижевске 3 июля пройдет праздник в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести».
Udm-Info 02:57
20
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
68
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
34
Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
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Происшествия

В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку

Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию.
Российская газета 15:14
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Происшествия

Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан

Тело Заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:51
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