Политика

Газета.RuГазета.RuВ США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

РИА Новости00:09

В Госдепе назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

РБК02:59

В США назвали «ужасными системами» российские «Буревестник» и «Посейдон»

ТАСС02:29

США призвали закрыть российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»

Коммерсантъ01:34

Штаты призвали закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

Вести.Ru03:04

Российские «Посейдон» и «Буревестник» в США назвали «ужасными» проектами

News.ruвчера в 23:52

В США захотели распространить СНВ на «Посейдон» и «Буревестник»

РЕН ТВвчера в 23:19
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Общество

Обвинение запросило шесть лет колонии для псковской журналистки Прокопьевой

В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Коммерсантъ 04:42
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Футбол

Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА

Не воспользовался всеми шансами, которые мне давали.
Чемпионат 03:49
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Общество

ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии группу экстремистов

Черкесск, 3 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ задержали пять членов экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 03:16
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
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Политика

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты голосования по поправкам в конституцию, за которые проголосовали 77,92% россиян, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:53
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Общество

Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах

С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
REGNUM 01:47
24
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru вчера в 02:28
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Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
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Общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском вчера в 08:27
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Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
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Политика

Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть

Газета.Ru 02:19
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
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Здоровье

На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
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Происшествия

В Татарстане зафиксирован 17-й случай смерти от коронавируса

В Татарстане 25 июня скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Альметьевск РТВ 04:25
Космос

Японские спутники будут уничтожать космический мусор лазером

Инженеры JSAT объявили о плане отправки на орбиту спутника, оснащенного лазером, который поможет уничтожить космический мусор.
Популярная механика 04:45
Экономика

«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
63
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
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Экономика

Глава «Почты России» рассказал о «большой дискуссии» из-за маркетплейса

Акимов отметил, что владельцы крупных маркетплейсов в России являются одновременно и конкурентами, и партнерами для компании, поскольку используют «логистическую трубу» «Почты России».
РБК 04:00
1
Общество

Ижевск отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»

Udm-Info 02:57
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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Встреча 32-го тура премьер-лиги, прошедшая на поле "Манчестер Сити", завершилась со счетом 4:0. Голы забили Кевин Де Брёйне (25-я минута, пенальти), Рахим Стерлинг (35), Фил Фоден (45) и Алекс Окслейд-Чемберлен в свои ворота (66).
РИА Новости вчера в 17:23
Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
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Здоровье

Опухоль с волосами удалили пациентке новокузнецкие хирурги

Медики новокузнецкого филиала кемеровского областного онкодиспансера удалили у женщины опухоль с волосами; а ещё тератома бывает с зубами.
Сиб.фм вчера в 23:11
4
Общество

ВШЭ ответила на данные СМИ о планах уволить оппозиционных преподавателей

По данным Doxa, часть преподавателей заново трудоустроят в создаваемую школу, а некоторых сократят.
РБК 04:44
Общество

RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей

АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
Sota.vision 02:27
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