Армия и оружие
Lenta.ruВ США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны
Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике не представляли серьезной опасности во время Холодной войны, однако подобное положение вещей изменило появление у России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы.
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Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
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Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
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Александр Усик: «Теперь готов взять бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе»
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик после успешного дебюта в рамках тяжелого веса признался, что готов к поединку за титул чемпиона мира.
Sports.ru 01:05
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Аргентине на Кубке мира
Sportbox.RU 00:08
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Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
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Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких военнослужащих
После боестолкновения курды заявили об уничтожении 75 военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает агентство Firat.
Московский Комсомолец вчера в 23:45
Экономика
Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора
Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с первого октября 2019 года в соответствии с указом президента.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Бельгийскую принцессу арестовали в Лондоне за поддержку экоактивистов
В Лондоне полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвовавшую в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.
РБК 00:22
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ вчера в 08:11
Политика
Названы случаи ненамеренной помощи США России
Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Футбол
Испанцы на 94-й минуте упустили победу в матче с норвежцами
Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 47-й минуте отличился Сауль.
ProstoProSport вчера в 16:39
Космос
Астронавты космической станции МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Эндрю Морган и Кристина Кук вышли в открытый космос для замены старых батарей на новые на внешней стороне МКС.
Inc-news.ru 11 октября в 18:20
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Sportbox.RU вчера в 15:35
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
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Авто
Toyota впервые показала подзаряжаемый гибридный Toyota RAV4
Toyota выпустила рекламную фотографию грядущего гибридного плагина RAV4 2021 модельного года, который будет более подробно представлен на ноябрьском автосалоне в Лос-Анджелесе.
SpeedMe 10 октября в 16:10
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
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Госдума проводит опрос о возвращении смертной казни в РФ
Уточняется, что вопрос о возможности отмены в РФ моратория на смертную казнь стал обсуждаться после убийства девятилетней девочки в Саратове.
Аргументы и Факты 11 октября в 22:14
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
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Наука
Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами
Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
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Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
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Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 11 октября в 09:41
Гаджеты
Китайский флагман Redmi K20 Pro от Xiaomi подешевел на 80 долларов
Самый доступный флагман в линейке Redmi K20 Pro теперь предлагается дешевле 80 долларов, что касается устройств, продаваемых на территории Китая.
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