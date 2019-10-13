Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны

Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике не представляли серьезной опасности во время Холодной войны, однако подобное положение вещей изменило появление у России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы.
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В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны

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