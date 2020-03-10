Армия и оружие
РИА НовостиВ США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
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Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Гаджеты
Acer представила два монитора с частотой 240 Гц
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр
Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
Экономика
Правительство провело совещание по поддержанию стабильности экономики
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на фоне падения мировых рынков провел совещание, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.
Происшествия
В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону
Напомним, в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Футбол
Курский «Авангард» и «Торпедо» сыграли вничью
Футбольный «Авангард» сыграл вничью с московским «Торпедо» в 1-ом матче Первенства ФНЛ после зимнего перерыва.
Космос
Новый марсоход «Настойчивость» займется поиском органики на Красной планете
Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что органические молекулы, найденные на Марсе, могут свидетельствовать о наличие жизни на планете много миллиардов лет назад.
Общество
Италия распространяет карантин на всю территорию
Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшем от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
Шоу-бизнес
Артист балета Сергей Полунин рассекретил необычное имя своего сына
Сегодня, 9 марта, молодые родители рассекретили имя новорожденного. Мальчика назвали необычным именем Мир.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла на 5%
Уточняется, что на момент 1:58 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки WTI в апреле подорожали до 31,69 доллара за баррель.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Шоу-бизнес
Тамара Синявская – о Милоше Биковиче в роли Муслима Магомаева и ревности к мужу
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
Политика
Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
Игры
В 2020 году для Anno 1800 выйдут ещё три крупных дополнения
Ubisoft анонсировала второй сезонный пропуск для Anno 1800 — в него войдут три дополнения, которые выйдут в течение года.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Экономика
В США приостановили торги после падения индексов на 7%
Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
Названы самые экономически здоровые регионы России.
Общество
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Шоу-бизнес
В Омске бойфренд сделал предложение солистке группы Artik & Asti
Накануне, 8 марта, в Омске состоялся концерт группы Artik & Asti.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Кино
Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»
В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 3119 человек
Здоровье
Китайские ученые нашли изменения в симптомах коронавируса
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.