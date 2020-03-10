Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Экономика Правительство провело совещание по поддержанию стабильности экономики Глава правительства РФ Михаил Мишустин на фоне падения мировых рынков провел совещание, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

Космос Новый марсоход «Настойчивость» займется поиском органики на Красной планете Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что органические молекулы, найденные на Марсе, могут свидетельствовать о наличие жизни на планете много миллиардов лет назад.

Общество Италия распространяет карантин на всю территорию Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшем от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.

Энергетика Цена на нефть марки WTI выросла на 5% Уточняется, что на момент 1:58 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки WTI в апреле подорожали до 31,69 доллара за баррель.

Энергетика Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.