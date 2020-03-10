Армия и оружие
РИА НовостиВ США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
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Энергетика
Цена нефти Brent упала на треть
Цена нефти Brent упала на торгах в Лондоне сразу на треть, до рекордно малых 31,43 доллара за баррель.
Космос
Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли
По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Экономика
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
Футбол
Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Энергетика
Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
Происшествия
В Чите погиб получивший ожоги при пожаре в квартире парень
Следственные органы СКР в Чите проводят доследственную проверку по факту гибели человека в результате пожара в квартире.
Недвижимость
Ямалу увеличат максимальный размер сельской ипотеки
Изменения предполагают увеличение максимального размера кредита для Ямало-Ненецкого автономного округа до 5 млн рублей ввиду значительно более высоких цен на жилье в этом регионе, пояснили "РГ" в ведомстве.
Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 20:39 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
Финансы
На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль
На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Общество
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться.
Армия и оружие
Двое военных США погибли в Ираке
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Общество
Италия распространяет карантин на всю территорию
Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшем от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.
Хоккей
Овечкин и Орлов забили по голу, но «Вашингтон» проиграл «Баффало»
Финансы
ЦБ прекращает закупки валюты на 30 дней на фоне обвала рубля
Банк России приостановил закупки иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней на фоне резкого снижения курса рубля.
Экономика
Московская Биржа готовится к волатильности при открытии торгов
При открытии торгов на Московской Бирже 10 марта ожидается повышенная волатильность.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Гаджеты
Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Армия и оружие
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
Шоу-бизнес
Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями
Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.
Общество
Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны
Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
Общество
Си Цзиньпин поехал с инспекцией в Ухань
Zuma / TASS Председатель КНР Си Цзиньпин поехал с инспекционной проверкой в китайский город Ухань, с которого началась эпидемия коронавируса.