Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Энергетика Цена нефти Brent упала на треть Цена нефти Brent упала на торгах в Лондоне сразу на треть, до рекордно малых 31,43 доллара за баррель.

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Общество СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.

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Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.

Общество Италия распространяет карантин на всю территорию Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшем от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.

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Шоу-бизнес Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.