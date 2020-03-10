Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
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В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

RT на русском18:05

Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Газета.Ru18:16

США назвали условия для заключения нового договора СНВ

Lenta.ru18:11

США назвали упоминание «Посейдона» условием для продления договора СНВ-3

РБК19:31

США назвали российские вооружения, которые могли бы войти в продление СНВ-3

Коммерсантъ17:59

США считают, что включение Китая в ДСНВ предотвратит гонку вооружений

ТАСС18:38

США считают, что для продления СНВ-3 достаточно обменяться нотами

РИА Новости19:27
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Хитрыми маршрутами. Как «Академик Черский» маневрирует от санкций США

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Из-под завалов рухнувшей гостиницы в Китае извлечены 50 человек

Всего в здании находились порядка 70 человек. На данный момент известно, что из-под завалов были извлечены 50 человек.
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Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Life.ru вчера в 04:15
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Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

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В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
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Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
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Футбол

ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
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Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.
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Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
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Собчак задрала ногу на Мальдивах в поддержку курса рубля

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США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе в понедельник Европейское командование ВС США.
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Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
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Acer представила два монитора с частотой 240 Гц

Игромания.ру вчера в 07:09
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