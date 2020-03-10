Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
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Соединенные Штаты назвали упоминание нового вооружения одним из условий для продления договора СНВ-3

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США считают, что включение Китая в ДСНВ предотвратит гонку вооружений

ТАССвчера в 18:38

США назвали условия для заключения нового договора СНВ

Lenta.ruвчера в 18:11

В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

RT на русскомвчера в 18:05

США назвали российские вооружения, которые могли бы войти в продление СНВ-3

Коммерсантъвчера в 17:59

США назвали упоминание «Посейдона» условием для продления договора СНВ-3

РБКвчера в 19:31

США считают, что для продления СНВ-3 достаточно обменяться нотами

РИА Новостивчера в 19:27
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Кино

Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»

В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
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Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Цены на нефть отыграли треть утреннего падения

Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 06:25
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
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ТАСС 00:15
Общество

В ВОЗ заявили о реальной угрозе пандемии коронавируса

По словам специалиста, угроза пандемии стала реальной после того, как коронавирус распространился на такое количество стран.
Piter.tv вчера в 14:48
Политика

Кадыров отреагировал на сообщения о проверке его счетов Госдепом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления о том, что власти США проявили интерес к его «бизнесу и банковским счетам», сообщается на сайте РИА Новости.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 700 человек

Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в США превысило 700.
Известия вчера в 23:27
Происшествия

Отель с отправленными на карантин людьми обрушился в Китае

В китайском городе Цюаньчжоу обрушилось здание гостиницы, куда на карантин были отправлены подозреваемые на коронавирус нового типа SARS-CoV-2.
Shraibikus News 07 марта в 12:36
Происшествия

На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень

На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
REGNUM 01:31
Культура

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон

В Челябинске скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон. Об этом в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров.
REGNUM 00:40
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС вчера в 13:17
Экономика

Почему обвалился рубль и что будет дальше: объясняем коротко

Падение рубля произошло потому, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти.
45.ru вчера в 05:20
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
RT на русском вчера в 08:05
Кино

Финальный трейлер фильма «Черная вдова» появился в Сети

На YouTube-канале киностудии Marvel появился финальный трейлер блокбастера «Черная вдова», сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 11:50
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru вчера в 15:40
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Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве

Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
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США начали вывод своих войск из Афганистана

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Названы две главные опасности для России от изменения климата

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Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
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Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
Авто

General Motors планирует обойти Tesla на рынке электрокаров

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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.
РБК 08 марта в 11:22
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Обвал был и у ретейлеров: бумаги X5 Retail Group показали падение в 22,5%, а бумаги «Магнита» дешевели на 19,9%. Аналитик Fitch заявил об угрозе девальвации рубля из-за обвала цен на нефть К падению европейских и азиатских индексов привел обвал цен на нефть на 30%.
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Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
7Дней.ру 07 марта в 09:00
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
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