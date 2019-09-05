Армия и оружие
RT на русскомВ США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.
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США анонсировали испытания баллистической ракеты средней дальности до конца года
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