Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок. Автор отмечает, что такой пуск может привести к гибели самих американцев.

В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным

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