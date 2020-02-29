Политика
Газета.RuВ США назвали ядерный удар по России смертельно опасным
Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок. Автор отмечает, что такой пуск может привести к гибели самих американцев.
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Общество
Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
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Рада готовится принять закон о допуске в страну иностранных войск
По данным издания, депутатам предложат одобрить решение президента Владимира Зеленского, разрешающее подразделениям вооружённых сил других государств участвовать в многонациональных учениях на территории Украины.
Космос
Запатентован испробованный в 2018 году способ заклейки дыры в «Союзе»
Производитель российских космических кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия", в корабле которой в 2018 году была обнаружена просверленная "дырка", запатентовал способ заклейки таких отверстий с помощью салфетки и клея, патент и его описание опубликованы Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Общество
Сахалин просит ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса
Власти Сахалина обратятся в правительство России с просьбой ограничить транспортное сообщение с японским Хоккайдо с 5 марта из-за распространения там коронавируса.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Кино
«Не время умирать» станет самым длинным фильмом про Бонда
Получается, что 25-й фильм про секретного агента Британской разведки станет самым длинным во франшизе.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тысяч
Китайские СМИ сообщили, что количество заражений коронавирусом в мире составило больше 85 тысяч человек, умерли 2920 пациентов.
Футбол
Семак: в матче с «Локомотивом» было много спорных судейских решений
Было много спорных решений, а какими они были, наверное, решать другим людям.
Происшествия
Второклассник умер во время урока в Магнитогорске
В пятницу, 28 февраля, во время урока в 12-й школе Магнитогорска скончался ученик второго класса.
Армия и оружие
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Космос
Космический корабль Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разорвался при испытаниях в штате Техас.
Здоровье
Молоко увеличивает риск развития рака молочной железы
Специалисты из Университета Лома Линда в США нашли связь между частым употреблением молока и повышенным риском рака молочной железы.
Спорт
Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти
Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
Политика
Пушков рассказал о важности того, что Путин ответил Эрдогану
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Политика
Украинцам ужесточили правила поездок в Россию
С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Армия и оружие
Авианосец США вошёл в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower через Гибралтарский пролив вошла в Средиземное море.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко поделилась историей второй беременности
25-летняя Анастасия Костенко призналась, что ей пришлось пойти на отчаянные меры, чтобы забеременеть во второй раз.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал младшую дочь русским именем
Испанский исполнитель Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочку несуществующим русским именем – Маша, а не Мария.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II
Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
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