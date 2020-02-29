Политика

Газета.RuГазета.RuВ США назвали ядерный удар по России смертельно опасным

Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок. Автор отмечает, что такой пуск может привести к гибели самих американцев.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:30, Ашберн
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