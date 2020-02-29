Политика
Газета.RuВ США назвали ядерный удар по России смертельно опасным
Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок. Автор отмечает, что такой пуск может привести к гибели самих американцев.
Читать в источнике
Оценить125
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:57, Ашберн
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года
В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Общество
Борис Джонсон объявил о помолвке
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей
До вывоза всех россиян из Южной Кореи, в которой началась новая вспышка коронавируса, «Аэрофлот» будет летать в страну, а «Аврора» работать в режиме чартерных рейсов.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Футбол
Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ
Происшествия
В московской кальянной полицейские задержали 70 человек
Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Политика
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Биатлон
Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова.
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Общество
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Спорт
Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти
Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
Общество
Российские издания объединились в «Синдикат-100»
Двадцать пять российских изданий по инициативе "Новой газеты" объединились в "Синдикат-100", главной целью которого по мысли его участников станет независимое освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса
Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".