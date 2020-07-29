с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс прививок от COVID-19 на уровне 50-60 долларов (25-30 долларов за дозу). Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на информированные источники.

В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса

Общество Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм». 31

Футбол «Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А "Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Технологии Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store. 160

Происшествия Врачи Кузбасса спасли жизнь двухлетнему ребенку из Республики Алтай Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы спасли двухлетнего мальчика, которого доставили из Горно-Алтайска в Кемерово в 18.30 вертолетом санавиации, сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Политика Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Севастополе Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением морского парада в Севастополе в честь дня Военно-морского флота. 4

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,5K

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 339

Экономика Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки. 6

Футбол «Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"

Происшествия Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета Бывший директор ГБУК Сахалинский областной ресурсный центр по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко заключила фиктивные контракты от лица, возглавляемого ею учреждения. 1

Гаджеты Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5 Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi. 4

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 621

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,4K

Общество Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. 68

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра. 613

Энергетика Китай уменьшил объемы закупки газа из России В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе. 280

Авто Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС. 43

Общество Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. 38