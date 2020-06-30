Армия и оружие
REGNUMВ США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Хук добавил, что выход США из данного соглашения был правильным шагом. Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
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Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
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Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком» в столичном дерби
РЕН ТВ вчера в 17:11
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Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Армия и оружие
Москва указала на невозможность реэкспорта С-400 без ее согласия
Газета.Ru вчера в 16:32
Общество
В Хабаровском крае и Приморье открылись участки для голосования
Участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ открылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам по Конституции 30 июня
Пресс-секретарь главы государства добавил, что режим "дня тишины" в этом случае не действует, поэтому агитационные мероприятия не запрещены Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 30 июня Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсант".
Толк вчера в 05:43
Экономика
Посол РБ заявил о планах Минска добиваться компенсации за налоговый маневр
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Известия 06:10
Политика
Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали ТРЦ «Гринвич»
Из здания вывели 750 человек В Екатеринбурге эвакуировали самый крупный торговый центр города "Гринвич".
Коммерсантъ Екатеринбург 06:22
Политика
Испания и Португалия открыли общую границу
Испания и Португалия открыли общую сухопутную границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:55
Политика
Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам 3 июля
Заседание рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции России пройдет с участием президента Владимира Путина в пятницу, 3 июля.
ПолитРоссия 06:47
Гаджеты
Свежая версия Windows 10 взяла хороший старт
Вышедшая месяц назад свежая версия операционной системы Windows 10 взяла хороший старт и уже успела захватить 7% рынка ПК с Windows 10.
iXBT.com 06:45
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
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Российская газета 06:24
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Экономика
Коммуналка в ударе. В Чувашии с 1 июля подорожают услуги ЖКХ
Уже с 1 июля в большинстве регионов России вырастут тарифы на услуги ЖКХ.
АиФ Чебоксары 05:14
Спорт
Ласицкене раскритиковала нового президента ВФЛА
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене оценила работу президента ВФЛА Евгения Юрченко.
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Политика
Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам
Более 60% избирателей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра 1 июля, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
РИА Новости 05:21
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Шоу-бизнес
Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка
Bimru.ru вчера в 05:52
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
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