Хук добавил, что выход США из данного соглашения был правильным шагом. Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. 9

Космос Астроном рассказала о параде планет в июле Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева. 9

Политика Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2» Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства. 37

Наука Почему коровы летают: аэродинамика крупного рогатого скота Расчеты в FloEFD показали, что если ветер дует сзади, то подъемная сила, действующая на корову, почти не увеличивается с ростом его скорости.

Политика На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.

Футбол Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.

Общество В ДФО открылись все участки для голосования по поправкам в Конституцию "Голосование проходит на 837 участках для голосования: 814 - образованных в общем порядке, 23 - участках для голосования в местах временного пребывания участников, а также вне помещений для голосования", - сообщает пресс-служба регионального правительства. 3

Общество С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. 1K

Политика ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против. 18K

Кино Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.

Общество Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн. 1

Автоспорт Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.

Авто Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.