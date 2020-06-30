Армия и оружие
REGNUMВ США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Хук добавил, что выход США из данного соглашения был правильным шагом. Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
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Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Политика
Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности
Соединенные Штаты официально отнесли китайские компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, которые представляют угрозу нацбезопаносности.
Inc-news.ru 01:57
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
REGNUM вчера в 10:54
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Космос
Астроном рассказала о параде планет в июле
Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
Газета.Ru вчера в 01:28
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Наука
Почему коровы летают: аэродинамика крупного рогатого скота
Расчеты в FloEFD показали, что если ветер дует сзади, то подъемная сила, действующая на корову, почти не увеличивается с ростом его скорости.
Популярная механика 29 июня в 08:14
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Политика
На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам
На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.
RT на русском 01:49
Футбол
Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат вчера в 19:00
Общество
В ДФО открылись все участки для голосования по поправкам в Конституцию
"Голосование проходит на 837 участках для голосования: 814 - образованных в общем порядке, 23 - участках для голосования в местах временного пребывания участников, а также вне помещений для голосования", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Российская газета вчера в 20:47
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Политика
ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 03:47
Энергетика
В Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля
В департаменте тарифного регулирования Томской области рассказали о тарифах на услуги ЖКХ с 1 июля.
RT на русском вчера в 10:00
Кино
Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона
Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру вчера в 08:01
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Общество
В мэрии Москвы не смогли объяснить многомиллионный гардероб вице-мэра Раковой
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова не смогла объяснить появление у нее дорогой одежды и украшений общей стоимостью порядка 15 млн рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 01:37
Автоспорт
Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов
Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.
Motorsport.com Россия вчера в 11:57
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт вчера в 06:47
Экономика
Что изменится в российских законах в июле 2020 года
С 1 июля снова будут произведены единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. руб.
РБК вчера в 17:00
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru вчера в 08:46