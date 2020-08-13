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Газета.Ru
Газета.Ru

В США не исключают введение санкций против Белоруссии

США могут ввести санкции против Белоруссии и прекратить поставки нефти в страну на фоне выборов президента в республике. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что Вашингтон будет наблюдать за развитием событий и сотрудничать с Евросоюзом в "выработке реакции".В источнике
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Газета.Ru

В США не исключают введение санкций против Белоруссии

Газета.Ru02:34
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
RT на русском

Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии

RT на русском20:24
РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
РИА Новости

США пригрозили приостановкой поставкок нефти в Белоруссию

РИА Новости19:28
Известия

Помпео не исключил прекращения поставок нефти в Белоруссию

Известия21:49
Коммерсантъ

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22
КП - Беларусь

Помпео: В связи с событиями в Беларуси США могут ввести санкции и приостановить поставки нефти

КП - Беларусь04:03

Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном

Правительство может поддержать мукомолов стабильным зерном В правительстве задумались о новых мерах поддержки мукомолов, которые предупреждали о возможном дефиците продукции из-за роста цен на сырье.
Коммерсантъ18:07

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
4,5K

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМвчера в 07:21
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