Армия и оружие
RT на русскомВ США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
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