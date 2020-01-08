с чего всё началось

Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.

В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах

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