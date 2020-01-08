Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах

Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
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с чего всё началось
Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает
 The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.
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